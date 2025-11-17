PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Taschendieb

Stolberg (ots)

An einem Mittwoch im Juli im letzten Jahr, dem 10.07.2024 gegen 12 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter das Portemonnaie einer Frau in der Apotheke in Stolberg-Mausbach. Er verließ die Apotheke und hob in einer Bankfiliale einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Anschließend ging er mit dem Portemonnaie und dem Geld davon.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Täters. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Unbekannten. Dieses kann im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/186266

Personen, die Angaben zum Unbekannten Täter machen können, sollen sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat unter 0241-9577 33301 melden. Außerdem der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 13.11.2025 – 11:25

    POL-AC: Festnahme nach Verfolgungsfahrt: Mann wird dem Haftrichter vorgeführt

    StädteRegion Aachen/ Kreis Heinsberg (ots) - Am Mittwochmittag (12.11.2025) ist es zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme eines Mannes gekommen. Die Liste der Straftaten, die er begangen hat, ist lang. Im Rahmen einer Verkehrsüberwachung am Übacher Weg in Alsdorf stellten Einsatzkräfte der Polizei Aachen gegen 12.30 Uhr einen Verkehrsverstoß ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 11:12

    POL-AC: Verkehrsunfall: Autofahrer fährt nach Zusammenstoß weiter

    Stolberg (ots) - Am Dienstagmittag (11.11.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkind gekommen, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß zunächst weiter, kam jedoch später zur Unfallstelle zurück. Gegen 14 Uhr stand eine 34-jährige Frau mit ihrer 4-jährigen Tochter auf dem Gehweg an der Bushaltestelle "Büsbacher Berg". Ein 91-jähriger Mann ...

    mehr
  • 12.11.2025 – 10:20

    POL-AC: Unfall in Stolberg: Fahrradfahrer wird schwer verletzt

    Stolberg (ots) - Im Stadtteil Mausbach ist am Dienstagnachmittag (11.11.25) ein schwerer Unfall passiert. Ein Auto stieß mit einem Fahrrad zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer gegen 14.30 Uhr auf der Werther Straße in Richtung Derichsberger Straße unterwegs. Zu dieser Zeit fuhr eine Frau in ihrem Wagen hinter dem Radfahrer in dieselbe Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es an der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren