Polizei Aachen

POL-AC: Öffentlichkeitsfahndung: Polizei sucht Taschendieb

Stolberg (ots)

An einem Mittwoch im Juli im letzten Jahr, dem 10.07.2024 gegen 12 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Täter das Portemonnaie einer Frau in der Apotheke in Stolberg-Mausbach. Er verließ die Apotheke und hob in einer Bankfiliale einen vierstelligen Bargeldbetrag ab. Anschließend ging er mit dem Portemonnaie und dem Geld davon.

Bisherige Ermittlungen führten nicht zur Identifizierung des Täters. Nun sucht die Polizei mit einem Foto nach dem Unbekannten. Dieses kann im Fahndungsportal NRW unter folgendem Link abgerufen werden: https://polizei.nrw/fahndung/186266

Personen, die Angaben zum Unbekannten Täter machen können, sollen sich beim ermittelnden Kriminalkommissariat unter 0241-9577 33301 melden. Außerdem der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache Ihre Hinweise unter 0241-9577 34210 entgegen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell