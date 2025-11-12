Polizei Aachen

POL-AC: Unfall in Stolberg: Fahrradfahrer wird schwer verletzt

Stolberg (ots)

Im Stadtteil Mausbach ist am Dienstagnachmittag (11.11.25) ein schwerer Unfall passiert. Ein Auto stieß mit einem Fahrrad zusammen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Radfahrer gegen 14.30 Uhr auf der Werther Straße in Richtung Derichsberger Straße unterwegs. Zu dieser Zeit fuhr eine Frau in ihrem Wagen hinter dem Radfahrer in dieselbe Richtung. Aus bisher ungeklärter Ursache kam es an der Einmündung Industriestraße zum Zusammenstoß mit dem Radfahrer. Der 71-Jährige aus Eschweiler stürzte und wurde schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die 72-jährige Autofahrerin aus Stolberg erlitt einen Schock und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Unfallaufnahme war das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Aachen vor Ort. Der Unfallbereich war für die Dauer der Unfallaufnahme mehrere Stunden für den Verkehr gesperrt. (sk)

