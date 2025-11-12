PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Verkehrsunfall: Autofahrer fährt nach Zusammenstoß weiter

Stolberg (ots)

Am Dienstagmittag (11.11.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Kleinkind gekommen, bei dem das Kind leicht verletzt wurde. Der Autofahrer fuhr nach dem Zusammenstoß zunächst weiter, kam jedoch später zur Unfallstelle zurück.

Gegen 14 Uhr stand eine 34-jährige Frau mit ihrer 4-jährigen Tochter auf dem Gehweg an der Bushaltestelle "Büsbacher Berg". Ein 91-jähriger Mann aus Stolberg war zur selben Zeit auf Finkensiefstraße in Richtung Lehmkaulweg unterwegs. Aus ungeklärten Gründen fuhr der Mann mit seinem Auto unmittelbar vor der Bushaltestelle von der Fahrbahn über einen hohen Bordstein auf den Gehweg. Das Fahrzeug touchierte das auf dem Gehweg stehende Mädchen. Das 4-jährige Kind (auch aus Stolberg) wurde dabei leicht verletzt.

Der Autofahrer entfernte sich von der Unfallstelle, kehrte aber später zur Örtlichkeit zurück, nachdem er von einem Zeugen auf den Zusammenstoß aufmerksam gemacht worden war. Der Führerschein des 91-Jährigen wurde beschlagnahmt. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei Aachen ermittelt nun gegen den Mann wegen Verkehrsunfall-Flucht und fahrlässiger Körperverletzung im Rahmen eines Verkehrsunfalls. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

