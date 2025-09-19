PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Brand in einem Gastronomiebetrieb

FW Pforzheim: Brand in einem Gastronomiebetrieb
  • Bild-Infos
  • Download

Pforzheim (ots)

Am 19.09.2025 wurde der Integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis um 11:05 Uhr ein Brand in einem Schnellimbiss in der Bleichstraße gemeldet.

Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr brannte es im Küchenbereich eines Döner- und Burger-Restaurants. Dabei kam zu einer starken Rauchentwicklung, die auch den Treppenraum des darüberliegenden Wohngebäudes betroffen hat.

Parallel zur Brandbekämpfung im Erdgeschoss wurden der Treppenraum und die Wohnungen in den vier Obergeschossen kontrolliert. Einige Personen befanden sich noch im Gebäude und konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Bei der weiteren Erkundung stellte die Feuerwehr fest, dass es im Untergeschoss einen zweiten Brand gab. Die heißen Brandgase wurden durch die Abluftanlage zuerst und den Keller und dann zum Dach geführt. Im Keller kam es daher zu einem kleineren Folgebrand, der schnell gelöscht werden konnte.

Eine Brandausbreitung auf die Wohnungen in den oberen Stockwerken konnte erfolgreich verhindert werden.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr die Abteilung Dillweißenstein der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren 31 Feuerwehrangehörige im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr sicherten den Grundschutz und wurden zu einer weiteren Brandmeldung auf der Wilferdinger Höhe alarmiert. Dort gab es einen Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Pforzheim

Telefon: 07231 39-2511
E-Mail: fw@pforzheim.de
https://www.feuerwehr-pforzheim.de

Original-Content von: Feuerwehr Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Weitere Meldungen: Feuerwehr Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 05.08.2025 – 12:48

    FW Pforzheim: Verkehrsunfall mit Todesfolge

    Pforzheim (ots) - 05. August 2025 - Am heutigen Dienstagmorgen wurde die Feuerwehr Pforzheim gegen 8:40 Uhr durch die integrierte Leitstelle zu einem Verkehrsunfall mit dem Verdacht auf eine eingeklemmte Person im Stadtgebiet alarmiert. Die Feuerwehr rückte umgehend mit insgesamt drei Hilfeleistungslöschfahrzeugen sowie dem Einsatzleiter vom Dienst (B-Dienst) zur Einsatzstelle aus. Bereits beim Eintreffen der ...

    mehr
  • 24.07.2025 – 15:14

    FW Pforzheim: Einsatzstatistik 2025 / Halbjahresübersicht

    Pforzheim (ots) - Die Feuerwehr Pforzheim wurde im ersten Halbjahr 2025 1.045mal (1.097mal im Vorjahr) alarmiert. Die Einsatzzahlen bleiben somit konstant hoch. Insgesamt gab es 308 Fehlalarme. 97 Fehleinsätze entstanden durch automatische Brandmeldeanlagen. 6mal musste eine gesetzwidrige Alarmierung (Missbrauch von Notruf) verfolgt werden. 7mal war ein Feuer bereits gelöscht. 198mal stellte sich nach der Erkundung vor ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren