FW Pforzheim: Brand in einem Gastronomiebetrieb

Pforzheim

Am 19.09.2025 wurde der Integrierten Leitstelle Pforzheim-Enzkreis um 11:05 Uhr ein Brand in einem Schnellimbiss in der Bleichstraße gemeldet.

Bei Eintreffen der Berufsfeuerwehr brannte es im Küchenbereich eines Döner- und Burger-Restaurants. Dabei kam zu einer starken Rauchentwicklung, die auch den Treppenraum des darüberliegenden Wohngebäudes betroffen hat.

Parallel zur Brandbekämpfung im Erdgeschoss wurden der Treppenraum und die Wohnungen in den vier Obergeschossen kontrolliert. Einige Personen befanden sich noch im Gebäude und konnten von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werden.

Bei der weiteren Erkundung stellte die Feuerwehr fest, dass es im Untergeschoss einen zweiten Brand gab. Die heißen Brandgase wurden durch die Abluftanlage zuerst und den Keller und dann zum Dach geführt. Im Keller kam es daher zu einem kleineren Folgebrand, der schnell gelöscht werden konnte.

Eine Brandausbreitung auf die Wohnungen in den oberen Stockwerken konnte erfolgreich verhindert werden.

Im Einsatz war neben der Berufsfeuerwehr die Abteilung Dillweißenstein der freiwilligen Feuerwehr. Insgesamt waren 31 Feuerwehrangehörige im Einsatz.

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Weitere Kräfte der freiwilligen Feuerwehr und der Berufsfeuerwehr sicherten den Grundschutz und wurden zu einer weiteren Brandmeldung auf der Wilferdinger Höhe alarmiert. Dort gab es einen Fehlalarm einer automatischen Brandmeldeanlage.

