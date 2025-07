Feuerwehr Pforzheim

FW Pforzheim: Einsatzstatistik 2025

Halbjahresübersicht

Die Feuerwehr Pforzheim wurde im ersten Halbjahr 2025 1.045mal (1.097mal im Vorjahr) alarmiert. Die Einsatzzahlen bleiben somit konstant hoch.

Insgesamt gab es 308 Fehlalarme. 97 Fehleinsätze entstanden durch automatische Brandmeldeanlagen. 6mal musste eine gesetzwidrige Alarmierung (Missbrauch von Notruf) verfolgt werden. 7mal war ein Feuer bereits gelöscht. 198mal stellte sich nach der Erkundung vor Ort heraus, dass ein Feuerwehreinsatz nicht mehr notwendig war. Auf tatsächliche Brände entfielen 130 Vorgänge: neben 118 Kleinbränden mussten 9 Mittelbrände sowie 3 Großbrände bekämpft werden.

Im Hilfeleistungsbereich wurden 607 Einsätze registriert, bei denen die Feuerwehr tätig werden musste.

Die häufigsten Tätigkeiten lassen sich wie folgt zusammenfassen: 95mal Beseitigung einer Ölspur, 102 Türöffnungen wegen akuter Gefahr oder auf Anforderung der Polizei, 56 Verkehrsunfälle mit Straßenfahrzeugen, 29mal musste ausgelaufenes Wasser in Gebäuden aufgenommen werden, 21mal lief Kraftstoff aus Fahrzeugen aus, 13mal wurden Eingangstüren oder Fenster verschlossen und 14mal wurden Personen aus einem Aufzug befreit. Bei 15 Einsätzen mussten Gebäude nach der Auslösung eines Haushaltsrauchmelders überprüft werden.

Saisonbedingt fielen 68 Einsätze im Zusammenhang mit Tieren an (insbesondere Rettung von Schwänen und Jungenten).

Im ersten Halbjahr 2025 wurde die Feuerwehr Pforzheim u.a. tätig bei: - Dachstuhlbrand im Stadtteil Büchenbronn - Vollbrand eines Wohngebäudes im Geigersgrund - drei Brandeinsätze innerhalb 24 Stunden: zwei Kellerbrände sowie ein Gartenhausbrand - Frontalzusammenstoß eines Pkws auf Steinmauer - Flächenbrand in Hohenwart - Waldbrand im Bereich Hagenschieß - Eichwald - Dachstuhlbrand in der Julius-Specht-Straße - Wohnungsbrand in der Nordstadt - Unwetterwarnung in Pforzheim & Enzkreis Weitere Informationen erhalten Sie von der Mitarbeiterin Frau Tanja Thom, Telefon 0 72 31 / 39 12 71.

