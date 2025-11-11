PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Stolpersteine beschädigt - Polizei Aachen ermittelt

Aachen (ots)

Am Montagmittag (10.11.2025) meldete ein aufmerksamer Zeuge mehrere beschädigte Stolpersteine in der Alfonsstraße.

Die eingesetzten Polizisten stellten vor Ort fest, dass die Gedenktafeln aus Messing bläulich eingefärbt waren. Der Staatsschutz der Polizei Aachen hat nun die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen.

Bürgerinnen und Bürger, die am Wochenende (07.-09.11.25) in dem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten sich bei den Ermittlern zu melden. Telefonisch ist der Staatsschutz unter 0241-9577 35301 erreichbar, außerhalb der Bürozeiten nimmt die Kriminalwache (0241-9577 34210) die Hinweise entgegen. (kg)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren