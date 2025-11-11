PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Aachen

POL-AC: Gefährliche Körperverletzung: Mann wird durch Messer verletzt

Eschweiler (ots)

Am Freitagabend (07.11.25) ist ein Mann von drei Unbekannten in der Innenstadt angegriffen worden. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann in der Hospitalgasse gegen 21.30 Uhr unterwegs gewesen, als er unvermittelt von hinten niedergeschlagen wurde. Anschließend griffen ihn die drei unbekannten Männer mit einem Messer an und verletzten ihn. Danach flüchteten sie in unbekannte Richtung. Der Mann erlitt oberflächliche Verletzungen im Brust- und Bauchbereich und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Tatverdächtigen sollen zwischen 1,80 m und 1,90 m groß sein. Sie trugen zum Tatzeitpunkt schwarze Kleidung, unter anderem schwarze Halstücher bis zur Nase, so dass die Gesichter bedeckt waren.

Die Polizei Aachen sucht nun Zeugen, die den Angriff beobachtet haben. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 33301, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter der Rufnummer 0241- 9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

