POL-AC: Fahrer unter Alkoholeinfluss: Drei Personen nach Verkehrsunfall verletzt

Aachen (ots)

Am Sonntagabend (09.11.2025) ist es zu einem Verkehrsunfall in der Lintertstraße gekommen.

Gegen 19:30 Uhr fuhr ein 60-Jähriger aus Aachen mit seinem Auto die Lintertstraße in Richtung Hitfelder Straße entlang. In einer dortigen S-Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dort zwei Leitpfosten auf dem Grünstreifen und fuhr anschließend nach links in den Graben.

Der Fahrer wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Seine beiden Beifahrerinnen wurden durch den Unfall ebenfalls verletzt. Eine 59-Jährige aus Rheinland-Pfalz und eine 57-Jährige aus Badem-Württemberg wurden leicht verletzt.

Die Polizei Aachen ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge von Alkoholkonsum gegen den 60-Jährigen. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher. Die Lintertstraße musste für die Zeit der Unfallaufnahme gesperrt werden. Das Unfallauto wurde abgeschleppt.(kg)

