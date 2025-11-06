Polizei Aachen

POL-AC: Festnahme nach Verfolgungsfahrt: Fahrer begeht diverse Straftaten

Aachen (ots)

Am Mittwochabend (05.11.2025) ist es gegen 19 Uhr im Ostviertel zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme des flüchtigen Fahrers gekommen.

Der 22-jährige Fahrer war einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin aufgefallen, als er ohne Kennzeichen auf einem Kleinkraftrad auf der Krefelder Straße unterwegs war. Die Frau verständigte den Notruf der Polizei und schilderte den Beamten der Leitstelle ihre Beobachtungen.

Einsatzkräfte der Polizei Aachen konnten den Fahrer im Bereich der Passstraße auf seinem Kleinkraftrad antreffen und beabsichtigten, ihn zu kontrollieren. Der Fahrer missachtete die Anhaltezeichen, zeigte den Polizeibeamten den Mittelfinger und flüchtete. Es wurde umgehend eine Verfolgungsfahrt eingeleitet.

Die Einsatzkräfte verfolgten ihn durch mehrere Straßen des Ostviertels, wobei der Sichtkontakt zu ihm mehrmals verloren ging. Nach derzeitigen Erkenntnissen gefährdete der 22-Jährige auf seiner Flucht wiederholt unbeteiligte Fußgängerinnen und Fußgänger und missachtete diverse Verkehrsregeln.

So mussten in Höhe der Kreuzung Passstraße/Jülicher Straße/Hein-Janssen-Straße zwei Passanten mit Kinderwagen auf Seite springen, als er mit dem Kleinkraftrad den dortigen Gehweg befuhr. Im Verlauf der Jülicher Straße wichen dem 22-Jährigen mehrere Menschen auf dem Gehweg aus, als er diesen auf seiner Flucht in Richtung Haaren nutzte. An der Einmündung zur Thomashofstraße sowie an der Kreuzung Passstraße/Jülicher Straße/Hein-Janssen-Straße missachte er jeweils eine rote Ampel. An der zuletzt genannten Kreuzung wäre es wegen des Rotlichtverstoßes fast zu einem Verkehrsunfall mit einem Autofahrer gekommen. Der 22-Jährige konnte von den Einsatzkräften im weiteren Verlauf des Einsatzes dabei beobachtet werden, wie er über den Spielplatzbereich des Rehmplatzes fuhr und anschließend die Rudolfstraße entgegen der Einbahnstraße nutzte. Auch hier mussten wieder mehrere Fußgängerinnen und Fußgänger zur Seite springen.

An der Kreuzung Adalbertsteinweg/Aretzstraße/Kongresstraße konnte der Fahrer von den Einsatzkräften der Aachener Polizei gestoppt werden.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Fahrer nicht nur ohne Kennzeichen unterwegs: Die Polizei Aachen geht derzeit auch davon aus, dass er ohne Führerschein auf einem gestohlenen Kleinkraftrad und unter dem Einfluss von Drogen unterwegs war. Außerdem fanden die Einsatzkräfte Betäubungsmittel - also wieder Drogen - in seiner Jacke.

Der 22-jährige Fahrer wurde von der Polizei festgenommen. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Kleinkraftrad und die aufgefundenen Drogen wurden sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Gefährdete Passanten und Fahrzeugführer werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 42201 und außerhalb der Bürozeiten unter 0241- 9577 0. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell