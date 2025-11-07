POL-AC: Brand eines Kleinkraftrads - Polizei fasst einen Tatverdächtigen
Herzogenrath (ots)
Ein Kleinkraftrad hat am Donnerstagabend (06.11.25) gebrannt.
Gegen 18.35 Uhr hatte eine Zeugin die Polizei alarmiert. Sie beobachtete zwei Personen, wie sie das Fahrzeug auf dem Parkplatz der Grundschule an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße anzündeten. Danach flüchteten die beiden Personen. Durch Zeugenhinweise und im Rahmen der Fahndung konnte einer der beiden Tatverdächtigen - ein 14-Jähriger aus Herzogenrath - gefasst werden. Das Kleinkraftrad wurde komplett zerstört und sichergestellt.
Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. (sk)
