Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Mehrfamilienhaus in der Eifel

Roetgen (ots)

Am späten Donnerstagabend (06.11.25) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Schwerzfelder Straße gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:40 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen in der Küche des Hauses entstanden. Der 85-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Ausbrechens des Feuers nicht zu Hause. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

