PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Brand in Mehrfamilienhaus in der Eifel

Roetgen (ots)

Am späten Donnerstagabend (06.11.25) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Schwerzfelder Straße gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt.

Gegen 22:40 Uhr waren Polizei und Feuerwehr alarmiert worden. Der Brand ist nach ersten Erkenntnissen in der Küche des Hauses entstanden. Der 85-jährige Bewohner war zum Zeitpunkt des Ausbrechens des Feuers nicht zu Hause. Das Haus ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Die genaue Brandursache ist noch ungeklärt.

Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 06.11.2025 – 13:22

    POL-AC: Festnahme nach Verfolgungsfahrt: Fahrer begeht diverse Straftaten

    Aachen (ots) - Am Mittwochabend (05.11.2025) ist es gegen 19 Uhr im Ostviertel zu einer Verfolgungsfahrt mit anschließender Festnahme des flüchtigen Fahrers gekommen. Der 22-jährige Fahrer war einer aufmerksamen Verkehrsteilnehmerin aufgefallen, als er ohne Kennzeichen auf einem Kleinkraftrad auf der Krefelder Straße unterwegs war. Die Frau verständigte den Notruf ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 12:49

    POL-AC: Raubüberfall in Eschweiler: Polizei Aachen sucht Zeugen

    Eschweiler (ots) - In der vergangenen Halloweennacht ist es zu einem Raubüberfall gekommen. Dabei wurde ein Mensch verletzt. Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann am späten Freitagabend (31.10.25) gegen 23.30 Uhr auf der Röthgener Straße Richtung Stich unterwegs, als sich drei unbekannte Männer und eine Frau an der Ecke ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 11:27

    POL-AC: Kriminalpolizei ermittelt nach Feuer in einem Mehrfamilienhaus

    Baesweiler (ots) - Am frühen Dienstagmorgen (04.11.25) hat es in einem Mehrfamilienhaus an der Kapellenstraße gebrannt. Eine Zeugin hatte gegen 6.40 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Das Haus, das unbewohnt war, wurde durch das Feuer stark beschädigt. Die Brandursache ist unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen möglicher Brandstiftung aufgenommen. Wer ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren