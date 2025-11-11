Polizei Aachen

POL-AC: Mehrere Autoreifen in der Aachener Innenstadt zerstochen

Aachen (ots)

Am Wochenende (07.-09.11.2025) sind in der Straße Sandkaulbach an mehreren Fahrzeugen die Reifen zerstochen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Insgesamt wurden nach derzeitigen Informationen an 13 Fahrzeugen Reifen zerstochen. Neun Taten haben in der Nacht zu Samstag stattgefunden, vier in der Nacht zu Sonntag. Die Beschädigungen wurden jeweils am folgenden Vormittag festgestellt.

Es kann derzeit kein gezieltes Muster hinter der Auswahl der Fahrzeuge festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den Wochenendnächten im Bereich des Sandkaulbachs (oder der angrenzenden Straßen) verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Telefonisch sind die Ermittler unter 0241-9577 33201 (außerhalb der Bürozeiten unter 0241- 9577 34210) zu erreichen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell