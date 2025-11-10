PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-AC: Polizei sucht Zeugen nach Vandalismus auf dem Friedhof

Stolberg (ots)

Auf dem Friedhof an der Höhenstraße im Stadtteil Donnerberg sind Dutzende Gräber mutwillig beschädigt worden: nach bisherigen Erkenntnissen mindestens 58.

Bürger hatten sich bei der Polizei gemeldet. Unbekannte hatten Pflanzen aus der Erde gezogen und Schnittblumen aus Vasen entfernt. Außerdem wurden Grabvasen, Laternen und Grabkerzen gestohlen. Die Taten müssen in der Nacht von Samstag auf Sonntag (09.11.25) passiert sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen: unter anderem wegen Sachbeschädigung, Störung der Totenruhe und Diebstahl. Die Ermittler bitten mögliche weitere Geschädigte und Zeugen, sich zu melden. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann oder Verdächtiges beobachtet hat, kann sich tagsüber unter der 0241-9577 33301 oder außerhalb der Bürozeiten unter der Rufnummer 0241-9577 34210 melden. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

