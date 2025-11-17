Polizei Aachen

POL-AC: Räuberischer Diebstahl in der Eifel - Tatverdächtiger entwendet Waren im Wert von mehreren Tausend Euro

Simmerath (ots)

Nach einem räuberischen Diebstahl haben mehrere Menschen einen Mann auf der Flucht gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Er hatte zuvor Elektro- und Kosmetikwaren aus einer Drogerie gestohlen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte er am Freitagvormittag (14.11.25) gegen 10.30 Uhr den Drogeriemarkt an der Robert-Koch-Straße betreten. Er steckte Waren im Wert von mehreren Tausend Euro in seinen Rucksack und in einen Einkaufskorb und wollte anschließend den Laden verlassen. Eine Mitarbeiterin versuchte noch, ihn zu stoppen. Der Tatverdächtige riss sich jedoch los und flüchtete. Anschließend stellte sich ihm eine weitere Zeugin in den Weg. Der Mann schubste sie um, verlor dabei jedoch seinen Rucksack und den Korb mit der Beute. Die Frau stürzte und verletzte sich dabei am Kopf. Ohne Beute lief er fort, konnte jedoch durch mehrere Passanten festgehalten werden, bis die Polizei kam.

Der 22-jährige Mann aus Würselen wurde vorläufig festgenommen. (sk)

