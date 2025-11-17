Polizei Aachen

POL-AC: Traktor-Unfall in Breinig - mehrere Fahrzeuge beschädigt

Stolberg (ots)

Im Stadtteil Breinig hat ein Traktorfahrer am Samstag (15.11.25) viel Sachschaden verursacht.

Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 15.30 Uhr mit seinem Traktor auf der Straße "Alt Breinig" in Fahrtrichtung Kirche unterwegs. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und touchierte auf einer Strecke von 150 Metern mehrere Fahrzeuge und eine Hauswand. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Der 38-jährige Fahrer war stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Der Traktor war nicht mehr fahrbereit. Die Straße musste im Rahmen der Unfallaufnahme zwischen Buttergasse und Eschenweg anderthalb Stunden gesperrt werden.

Das Foto kann im Rahmen der Berichterstattung rechtefrei verwendet werden. (sk)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell