Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche nach Verkehrsunfall-Flucht: Auto fährt nach Unfall mit E-Scooter davon

Aachen (ots)

Die Polizei Aachen sucht nach einem Verkehrsunfall am Samstag (15.11.2025) auf der Jülicher Straße Zeugen des Vorfalls.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 33-Jähriger gegen 16:45 Uhr mit einem E-Scooter auf dem Geh-/Radweg der Jülicher Straße in Fahrtrichtung Hansemannplatz unterwegs. Als er die Krantzstraße passierte, nahm ihm ein weißes Auto die Vorfahrt, wodurch er zu Fall kam und sich verletzte. Der unbekannte Autofahrer sei kurz ausgestiegen, habe seine Fahrt anschließend aber fortgesetzt - ohne sich um den Verletzten zu kümmern.

Anschließend entfernte sich auch der 33-Jährige von der Unfallstelle, meldete sich jedoch später bei der Polizei. Die Polizei Aachen sucht nun nach zwei Männern, die dem gestürzten Mann geholfen haben und andere Personen, die Angaben zum flüchtigen Autofahrer machen können.

Das Verkehrskommissariat ist während der Bürozeiten unter 0241-9577 42101 erreichbar. Außerhalb der Bürozeiten nimmt die Leitstelle die Hinweise unter 0241-9577 0 entgegen. (kg)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell