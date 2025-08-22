Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Kroatin wegen versuchten Mordes festgenommen
Schwarzbach/Freilassing (ots)
Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitag (22. August) bei Grenzkontrollen auf der A8 eine gesuchte 70-jährige Kroatin festgenommen.
Die Festnahme erfolgte an einer Kontrollstelle der Bundespolizei, als die Frau in einem Fernreisebus überprüft wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen sie eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Laut Ausschreibung war sie im Jahr 2004 durch das Landgericht Stuttgart wegen versuchten Mordes rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Die Verurteilte muss nun noch eine Reststrafe von 1.521 Tagen in einer deutschen Justizvollzugsanstalt verbüßen.
Die Frau wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überführt, um die verbleibende Haftzeit abzusitzen.
Rückfragen bitte an:
Carolin Nowag
Telefon: 08654 7706-105
E-Mail: bpoli.freilassing.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de
Die Bundespolizeiinspektion Freilassing gewährleistet die Sicherheit
in den Landkreisen Berchtesgadener Land, Traunstein, Altötting und
Mühldorf.
Sie ist an 21 Grenzübergängen und einer Grenzlänge von insgesamt 225
Kilometer zuständig. Ferner fallen 72 Bahnhöfe und Haltepunkte in den
Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion mit einem
Personalbestand von knapp 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
Neben dem Inspektionssitz
in Freilassing besteht ein weiterer Standort beim Bundespolizeirevier
in Mühldorf am Inn.
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell