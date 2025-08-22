Bundespolizeidirektion München: Kroatin wegen versuchten Mordes festgenommen

Bundespolizeidirektion München

Schwarzbach/Freilassing (ots)

Einsatzkräfte der Bundespolizei haben am Freitag (22. August) bei Grenzkontrollen auf der A8 eine gesuchte 70-jährige Kroatin festgenommen.

Die Festnahme erfolgte an einer Kontrollstelle der Bundespolizei, als die Frau in einem Fernreisebus überprüft wurde. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen sie eine Ausschreibung zur Festnahme der Staatsanwaltschaft Stuttgart vorlag. Laut Ausschreibung war sie im Jahr 2004 durch das Landgericht Stuttgart wegen versuchten Mordes rechtskräftig zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Die Verurteilte muss nun noch eine Reststrafe von 1.521 Tagen in einer deutschen Justizvollzugsanstalt verbüßen.

Die Frau wurde noch am selben Tag in eine Justizvollzugsanstalt überführt, um die verbleibende Haftzeit abzusitzen.

