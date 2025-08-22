Bundespolizeidirektion München
Bundespolizeidirektion München: Doppelt zugeschlagen Zwei Diebstähle in kurzer Zeit
München (ots)
Am Mittwoch (21. August) kam es auf der Fahrt des Railjet 64 von Budapest nach München innerhalb kurzer Zeit zu zwei Diebstählen im Zug. Unklar ist, ob es sich dabei um denselben unbekannten Täter handelt.
Gegen 18:50 Uhr fuhr der Railjet 64 aus Budapest am Münchner Hauptbahnhof ein. Kurz darauf meldeten sich unabhängig voneinander ein chinesischer Staatsangehöriger und ein indisches Paar bei der Wache der Bundespolizei in der Denisstraße.
Dem in Augsburg wohnenden Chinesen war kurz vor der Ankunft in München aufgefallen, dass sein Rucksack nicht mehr an dem Ort stand, an dem er ihn abgestellt hatte. Ein bislang Unbekannter soll das Gepäckstück des 29-Jährigen, in dem sich unter anderem Reisepass, Digitalkamera und Bluetooth-Kopfhörer befanden, entwendet haben. Eine Ortung der Kopfhörer lieferte erste Hinweise auf deren Aufenthaltsort in Wien. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Österreichische Sicherheitsbehörden wurden eingeschaltet.
Ebenfalls unmittelbar vor dem Halt am Hauptbahnhof München bemerkte ein indisches Paar, dass auch ihr Rucksack aus dem Zug entwendet worden war. Dieser war vor dem Wiener Hauptbahnhof noch da. Ihnen entstand ein Schaden in Höhe von rund 770 Euro.
Die Bundespolizei ermittelt nun, ob es sich bei den Fällen um denselben Täter handelt und leitete Ermittlungen wegen der Diebstähle ein.
Bereits Anfang August kam es im Nightjet von Venedig nach München zu einem Diebstahl mit einem Schaden in Höhe von 9.200 Euro. Hier hatte der unbekannte Täter die kurze Abwesenheit einer Reisenden ausgenutzt und aus dem Schlafabteil eine Reisetasche einer französischen Luxusmarke an sich genommen. Auch hier folgten strafrechtliche Ermittlungen wegen Diebstahl.
Die Bundespolizei warnt eindringlich, vor allem bei Fahrten im nationalen sowie internationalen Fernverkehr, auf das Eigentum und darauf, auf mitgeführte Gepäckstücke zu achten. Mitreisende werden gebeten verdächtige Personen dem Zugbegleitpersonal zu melden.
Rückfragen bitte an:
Tim Oberfrank
Bundespolizeiinspektion München
Denisstraße 1 - 80335 München
Pressestelle
Telefon: 089 515 550 - 1105
E-Mail: bpoli.muenchen.oea@polizei.bund.de
Die Bundespolizeiinspektion München ist zuständig für die
polizeiliche Gefahrenabwehr und Strafverfolgung im Bereich der
Anlagen der Deutschen Bahn und im größten deutschen S-Bahnnetz mit
über 210 Bahnhöfen und Haltepunkten auf 440 Streckenkilometern. Zum
räumlichen Zuständigkeitsbereich der Bundespolizeiinspektion München
gehören drei der vier größten bayerischen Bahnhöfe. Er umfasst neben
der Landeshauptstadt und dem Landkreis München die benachbarten
Landkreise Bad Tölz-Wolfratshausen, Dachau, Ebersberg, Erding,
Freising, Fürstenfeldbruck, Landsberg am Lech und Starnberg.
Sie finden unsere Wache und unseren Dienstsitz für die
nichtoperativen Bereiche mit dem Ermittlungsdienst in der Denisstraße
1, rund 500m fußläufig vom Hauptbahnhof entfernt. Das Revier befindet
sich im Ostbahnhof. Zudem gibt es Diensträume am Hauptbahnhof, in
Pasing und Freising. Weitere Informationen erhalten Sie über oben
genannte Kontaktadresse oder unter www.bundespolizei.de sowie unter
www.x.com/bpol_by .
Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell