Polizei Aachen

POL-AC: Zeugensuche: Frauen stehlen fünfstellige Geldsumme

Aachen (ots)

Drei unbekannte Frauen haben einer Frau am Dienstagmittag (18.11.2025) einen Umschlag mit Bargeld gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen des Diebstahls.

Unter dem Vorwand, sie habe einen Fleck auf der Jacke, sprachen die drei unbekannten Frauen eine 26-Jährige gegen 13:15 Uhr in der Adalbertstraße vor einem dortigen Juwelier an. Sie reichten ihr diverse Tücher und rieben an ihrer Jacke. Anschließend gingen die Frauen davon.

Als die 26-jährige Frau später in ihrer Tasche schaute, bemerkte sie, dass ihr ein Umschlag mit einem fünfstelligen Bargeldbetrag fehlte, den sie zuvor in einer Bankfiliale abgehoben hatte.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Trickdiebstahls aufgenommen. Die tatverdächtigen Frauen werden wie folgt beschrieben: 1,58 m-1,65 m groß, zwischen 40 und 50 Jahre alt, zwei Frauen seien korpulent, eine Frau sei schlank gewesen. Die Frauen sollen Kopfbedeckungen (entweder Kopftücher oder Mützen) getragen haben.

Zeugen, die Angaben zu den Unbekannten machen können oder ähnliche Handlungen im zeitlichen und örtlichen Umfeld beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden. Telefonisch sind die Ermittlerinnen und Ermittler 0241-9577 33201 erreichbar (außerhalb der Bürozeiten 0241-9577 34210).

Seien Sie grundsätzlich wachsam, wenn Unbekannte Sie auf offener Straße ansprechen, Sie in ein Gespräch verwickeln oder (ungefragt) Hilfe anbieten. Häufig dienen solche Situationen dazu abzulenken oder Vertrauen zu erschleichen. Brechen Sie das Gespräch im Zweifel ab und melden Sie verdächtige Beobachtungen der Polizei. (kg)

