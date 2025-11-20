Polizei Aachen

POL-AC: Alleinunfall im Nordkreis - zwei Menschen werden verletzt

Baesweiler (ots)

Auf dem Ludwig-Erhard-Ring ist es in der Nacht zum Donnerstag (20.11.25) zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Mann in seinem Auto auf dem Ring aus Richtung Übach-Palenberg in Richtung Setterich unterwegs. In einer Kurve verlor der 32-jährige Fahrer aus Baesweiler gegen 00.30 Uhr die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte der Wagen mit einem Baum, der an der Fahrbahnseite stand. Danach wurde das Auto wieder auf die Fahrbahn geschleudert, um anschließend in den Straßengraben zu rutschen. Der Mann und seine 25-jährige Beifahrerin aus Linnich wurden bei dem Unfall schwer verletzt und zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Lebensgefahr konnte bei beiden Personen ausgeschlossen werden.

Zum Zeitpunkt des Unfalls hatte es geschneit, es herrschten Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamtinnen und Beamten fest, dass am Unfallauto Sommerreifen angebracht waren.

Angesichts der gesunkenen Temperaturen weist die Polizei Aachen darauf hin, Fahrzeuge unbedingt auf Winterbereifung umzurüsten. Winterreifen erhöhen die Fahrsicherheit bei kalter Witterung und sind bei Glätte oder Schneefall zwingend erforderlich.

