Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Schwerpunktkontrollen "Geschwindigkeit" im Bereich der Polizeiinspektion ++ Mehrere Dutzend Polizeibeamte in Kontrollen eingebunden ++ 336 Verstöße im Verlaufe des 06.11.2025 festgestellt ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

Die Polizei führte am 06.11.2025 mehrere schwerpunktorientierte Kontrollen in Hinblick auf nicht angepasste Geschwindigkeit in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg und Uelzen durch. Dabei wurde zwischen 08:00 Uhr und 16:00 Uhr an verschiedenen Örtlichkeiten gemessen. Mehrere Dutzend Polizeibeamte waren in die Kontrollen eingebunden. Insgesamt 336 Geschwindigkeitsverstöße wurden festgestellt und geahndet. Drei dieser Verstöße waren im Bereich eines Fahrverbotes. Mit über 150 Verstößen war der Großteil der Verstöße im Landkreis Lüneburg, dahinter folgten rund 100 in Uelzen und über 70 in Lüchow-Dannenberg. Der höchste Wert im Landkreis Lüneburg wurde mit 144 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen. In Lüchow-Dannenberg lag dieser Wert bei 117 km/h auf einer Strecke mit 80 km/h vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit. In Uelzen wurde ein Fahrzeug bei erlaubten 100 km/h mit 156 km/h gemessen.

Im Rahmen dieser Kontrollen wurde auf der Bundesstraße 4 auf Höhe des Parkplatzes Hoystorfer Berg ein Sattelzuggespann mit überhöhter Geschwindigkeit angehalten. Während der Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die Reifen des Fahrzeuges stark beschädigt waren. Dem 57 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden diverse weitere Verstöße festgestellt und Verfahren eingeleitet. Darunter unter anderem aufgrund technischer Mängel, Ladungssicherung und Verstößen gegen das Fahrpersonalgesetz.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell