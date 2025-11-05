Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ "Public Vibes Only" - Ausbildungsmesse der Behörden in Lüneburg ++ 13.11.2025 ab 15:00 Uhr im Behördenzentrum ++

Lüneburg (ots)

Lüneburg

Lüneburgs Behörden laden erstmalig zu einer gemeinsamen Ausbildungsmesse am 13.11.2025 ab 15:00 Uhr in das Behördenzentrum, Auf der Hude 2, 21339 Lüneburg, ein. Zu den Gastgebern zählen die Hansestadt, der Landkreis, die Polizei, das Regionale Landesamt für Schule und Bildung, das Finanzamt, das Landgericht sowie die Agentur für Arbeit. Bei der Veranstaltung soll jungen Menschen gezeigt werden, dass die Arbeit in einer Behörde alles andere als langsam und eintönig sein kann. Neben diversen Informations- und Anschauungsmaterialien erwartet die Besuchenden ein buntes Programm mit "Azubi-Talk" um 16:00 Uhr und um 18:00 Uhr, bei welcher die Auszubildenden und Studierenden der Behörden zu Wort kommen werden. Das Ende der Ausbildungsmesse ist um 19:00 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell