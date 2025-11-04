Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: ++ Großschadensfeuer in Gebäudekomplex einer Schlachterei/Catering-Service ++ Dachstuhl erheblich zerstört ++ Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro ++ Ermittlungen dauern an ++

Lüneburg (ots)

++ Großschadensfeuer in Gebäudekomplex einer Schlachterei/Catering-Service ++ Dachstuhl erheblich zerstört ++ Sachschaden von mehreren hunderttausend Euro ++ Ermittlungen dauern an ++

Landkreis Lüneburg - Kirchgellersen

Zu einem Dachstuhlbrand mit einem erheblichen Sachschaden in einer Schlachterei und Catering-Service in der Dachtmisser Straße kam es in den Mittagsstunden des 04.11.25. Aus bisher ungeklärter Ursache war es gegen 13:15 Uhr zu einem Brand möglicherweise im Bereich der Räucherei gekommen, der sich auf das komplette Dachgeschoss des Gebäudekomplexes ausbreitete. Mehr als 80 Einsatzkräfte verschiedener Ortsfeuerwehren waren/sind im Löscheinsatz. Dieser dauert weiterhin an, so dass der Ortskern von Kirchgellersen weiträumig für den Individualverkehr abgesperrt ist.

Aufgrund des großflächigen Schadensfeuer wird der Sachschaden mindestens auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Zu Personenschäden kam es nicht.

Die Lüneburger Tatortgruppe ist vor Ort und sichert erste mögliche Spuren. Die aktuellen Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Derzeit können weder ein technischer Defekt noch eine Form von Brandstiftung als Ursache ausgeschlossen werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell