PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall auf Tankstelle - Täter flüchtet mit Geld und Zigaretten

Aachen (ots)

Am Samstagabend (22.11.25) hat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Lütticher Straße überfallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz nach 19 Uhr ein Wagen auf das Gelände vor, ein Mann stieg aus und ging in die Tankstelle. Dort bedrohte er den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Zusätzlich steckte er in die mitgebrachte Tüte noch Zigaretten ein. Mit der Beute flüchtete er als Beifahrer in einem schwarzen Auto (vermutlich BMW) in unbekannte Richtung. Der 20-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241-9577 34210. (sk)

Rückfragen bitte an:

Polizei Aachen
Pressestelle

Telefon: 0241 / 9577 - 21211
E-Mail: Pressestelle.Aachen@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Aachen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Weitere Meldungen: Polizei Aachen
Alle Meldungen Alle
  • 21.11.2025 – 15:01

    POL-AC: Raubüberfall mit Messer in Aachen: Polizei sucht Zeugen

    Aachen (ots) - Gestern Nachmittag (20.11.2025) ist es zu einer räuberischen Erpressung auf dem Champierweg gekommen. Zwei Männer bedrohten einen 20-jährigen Mann aus Aachen mit einem Messer und forderten ihn auf seine Wertgestände auszuhändigen. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14:15 Uhr mit seinem Hund auf dem Champierweg zwischen dem Lousberg und dem Stadtteil Soers zu Fuß unterwegs. In einiger ...

    mehr
  • 21.11.2025 – 14:18

    POL-AC: Drei Tatverdächtige nach Raubdelikten vorläufig festgenommen

    Aachen (ots) - In der vergangenen Nacht hat die Polizei Aachen drei Männer nach zwei Raubüberfällen im Innenstadtbereich festgenommen. In beiden Fällen verletzten die Täter die Geschädigten im Gesicht. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 39-jähriger Mann aus Aachen in der vergangenen Nacht (21.11.2025) gegen 04:00 Uhr in der Passstraße unterwegs, als er von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren