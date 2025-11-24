Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall auf Tankstelle - Täter flüchtet mit Geld und Zigaretten

Aachen (ots)

Am Samstagabend (22.11.25) hat ein Unbekannter eine Tankstelle an der Lütticher Straße überfallen.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr kurz nach 19 Uhr ein Wagen auf das Gelände vor, ein Mann stieg aus und ging in die Tankstelle. Dort bedrohte er den Angestellten mit einer Schusswaffe und forderte die Herausgabe des Geldes aus der Kasse. Zusätzlich steckte er in die mitgebrachte Tüte noch Zigaretten ein. Mit der Beute flüchtete er als Beifahrer in einem schwarzen Auto (vermutlich BMW) in unbekannte Richtung. Der 20-jährige Angestellte blieb unverletzt.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Ergebnis. Die zuständige Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, wird gebeten, sich mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241-9577 34210. (sk)

