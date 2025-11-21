Polizei Aachen

POL-AC: Raubüberfall mit Messer in Aachen: Polizei sucht Zeugen

Aachen (ots)

Gestern Nachmittag (20.11.2025) ist es zu einer räuberischen Erpressung auf dem Champierweg gekommen. Zwei Männer bedrohten einen 20-jährigen Mann aus Aachen mit einem Messer und forderten ihn auf seine Wertgestände auszuhändigen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14:15 Uhr mit seinem Hund auf dem Champierweg zwischen dem Lousberg und dem Stadtteil Soers zu Fuß unterwegs. In einiger Entfernung vor ihm hielten sich auf dem Weg zwei bislang unbekannte Männer auf, die mit dem Rücken zu ihm standen. Als sich der 20-Jährige auf Höhe der beiden Täter befand, drehten sie sich unvermittelt zu ihm um. Einer der beiden Täter bedrohte ihn daraufhin mit einem Messer während der anderen Täter ihn aufforderte seine Wertgegenstände auszuhändigen. Die Täter erpressten auf diesem Wege Bargeld und eine Armbanduhr und flüchten nach der Tat zu Fuß in Richtung Talbothof.

Die beiden Täter sollen zwischen 20 und 25 Jahren alt gewesen sein. Beide waren mit schwarzen Sturmhauben maskiert und trugen schwarze Pullover und schwarze Sonnenbrillen.

Ein Tatverdächtiger war zwischen 185cm und 190cm groß, hatte eine schlanke Statur und trug eine schwarze Jogginghose der Marke Nike. Bei seinem schwarzen Pullover soll es sich um einen Kapuzenpullover - ebenfalls von der Marke Nike - gehandelt haben.

Der andere Täter war ca. 180cm groß, hatte eine kräftige Statur und trug eine blaue Jeanshose sowie weiße Adidas Ultraboost Schuhe.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Aachen hat die Ermittlungen wegen räuberischer Erpressung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Während der Bürozeiten erreichen Sie das ermittelnde Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241-9577 31501, außerhalb der Bürozeiten erreichen Sie die Kriminalwache unter 0241- 9577 34210. (gw)

Original-Content von: Polizei Aachen, übermittelt durch news aktuell