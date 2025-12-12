PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Gartlage: Mehrere Autos betroffen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigungen in der Krelingstraße

Osnabrück (ots)

Anfang der Woche meldeten sich mehrerer Autobesitzer bei der Polizei und teilten Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen mit. Nach aktuellen Erkenntnissen machte sich ein Unbekannter zwischen dem 06 (18 Uhr) und 08.12 (12 Uhr) an mindestens fünf Fahrzeugen in der Krelingstraße zu schaffen und schlitzte die Reifen auf. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Geschädigte geben können und bittet diese, sich zu melden. Aber auch Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter 0541/327-3203 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück
Jannis Gervelmeyer
Telefon: 0541/327-2071
E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Osnabrück mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Osnabrück
Alle Meldungen Alle
  • 11.12.2025 – 10:36

    POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfall nach Flucht vor Polizei - Auto landet auf dem Dach

    Osnabrück (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 15:15 Uhr informierte eine Zeugin die Polizei über einen auffällig fahrenden Dacia auf der B68. Die Frau war aus Osnabrück kommend in Richtung Bramsche unterwegs, als sie bemerkte, dass der vorausfahrende Wagen in deutlichen Schlangenlinien fuhr. Zudem habe das Fahrzeug auf einem Teilstück der B68 die Schutzplanke ...

    mehr
  • 10.12.2025 – 13:57

    POL-OS: Ostercappeln: Einbruch in Baucontainer - Polizei sucht Zeugen

    Osnabrück (ots) - Zwischen Dienstag 16:00 Uhr und Mittwoch 07:30 Uhr kam es an einer Baustelle an der Straße Woort zu einem Einbruch in einen Baucontainer. Unbekannte begaben sich auf das Gelände und öffneten den verschlossenen Container gewaltsam. Im Inneren durchsuchten sie den Bereich nach Wertgegenständen. Nach aktuellem Stand wurden dabei hochwertige ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren