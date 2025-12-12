Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Gartlage: Mehrere Autos betroffen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte nach Sachbeschädigungen in der Krelingstraße

Osnabrück (ots)

Anfang der Woche meldeten sich mehrerer Autobesitzer bei der Polizei und teilten Sachbeschädigungen an ihren Fahrzeugen mit. Nach aktuellen Erkenntnissen machte sich ein Unbekannter zwischen dem 06 (18 Uhr) und 08.12 (12 Uhr) an mindestens fünf Fahrzeugen in der Krelingstraße zu schaffen und schlitzte die Reifen auf. Die Polizei geht davon aus, dass es weitere Geschädigte geben können und bittet diese, sich zu melden. Aber auch Hinweise zu verdächtigen Personen nehmen die Ermittler unter 0541/327-3203 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell