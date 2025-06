Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Körperverletzung

Schwegenheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen ca. 05:00 Uhr gerieten zwei Männer im Bereich des Jahnplatzes in Streit. Ein 45-jähriger Mann griff hierbei seinem 21-jährigen Kontrahenten an den Hals, wodurch der Jüngere leichte Verletzungen davontrug. Eine medizinische Behandlung war vor Ort nicht erforderlich. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Dem alkoholisierten Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274 9580 oder pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell