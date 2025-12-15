Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch in Hofladen in Wenholthausen

Eslohe (ots)

Am 14.12.2025 gegen 02:00 Uhr machten sich zwei bislang unbekannte Täter an dem Hofladen im Schmiedeweg in Wenholthausen zu schaffen. Eine Überwachungskamera filmte sie dabei. Ein Täter brach eine Geldkassette auf und entwendete das Kleingeld darin. Außerdem stahl er zwei Nussecken. An einer fest verschraubten Kasse scheiterte der Täter. Er konnte sie nicht öffnen. Der andere Täter hielt sich vor dem Hofladen auf und stand Schmiere. Auf den Aufnahmen der Überwachungskamera ist zu erkennen, dass der Täter kurze Zeit später Kleingeld in die Kasse warf, die er nicht öffnen konnte. Beschreibung des Täters im Hofladen:

- blaue Kapuzenjacke mit Fellkragen - braun-orangene Schuhe - Tattoo auf der rechten Hand

Der Täter vor dem Hofladen trug rote Schuhe. Dessen Gesicht ist auf den Aufnahmen gut erkennbar.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Meschede unter 0291-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell