Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbruch Am Bahnhof in Elleringhausen

Olsberg (ots)

Am 14.12.2025 wurde der Polizeiwache Brilon gemeldet, dass in ein leerstehendes Einfamilienhaus in Olsberg-Elleringhausen eingebrochen wurde. An dem abgelegenen Haus in der Straße Am Bahnhof zerstörten bislang unbekannt Täter ein Fenster, um Zutritt in das Gebäude zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Brilon unter 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell