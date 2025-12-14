PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im Stadtgebiet Arnsberg
Neheim

Arnsberg (ots)

Am Samstag den 13.12.2025 kam es in den frühen Abendstunden im Stadtgebiet Arnsberg und Neheim zu diversen Einbrüchen in Wohnhäuser. Bei einem Objekt schlugen der oder die unbekannten Täter eine Fensterscheibe ein, bevor sie erkennen mussten, dass das Haus zurzeit nicht bewohnt war und "kernsaniert" wird. Bisher wurden der Polizei vier Taten angezeigt.

Werth.

