Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwerer Verkehrsunfall zwischen Medebach und Medelon

Medebac (ots)

Auf der L617 kam es gestern am frühen Abend zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei wurde eine Frau lebensgefährlich verletzt. Ein 68jähriger Mann aus Hallenberg fuhr auf grader Strecke hinter einem anderen Auto in Richtung Medelon. Der vorausfahrende Fahrzeugführer musste plötzlich einer auf der Fahrbahn liegenden Person ausweichen. Der Folgende konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und überfuhr die 23jährige Frau aus Medebach. Diese zog sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zu. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Hallenberger und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Warum die Frau auf der Fahrbahn lag ist nun Gegenstand der Ermittlungen des Verkehrskommissariats. Das Fahrzeug des Unfallfahrers wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft sichergestellt. Es wird zudem ein Unfallrekonstruktionsgutachten erstellt. An der Unfallstelle war neben dem Rettungsdienst auch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei eingesetzt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

