PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Präventionsteam informiert auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt

Oldenburg (ots)

Das Präventionsteam der Polizei Oldenburg ist in diesem Jahr an mehreren Terminen mit Beratungs- und Informationsangeboten auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt vertreten.

Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren. Im Fokus stehen insbesondere die Prävention von Taschendiebstahl sowie Hinweise zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr in der dunklen Jahreszeit. Vor Ort gibt es praktische Tipps, Informationsmaterial und die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

Der genaue Standort im Bereich des Weihnachtsmarktes wird - je nach Witterung - angepasst.

Geplante Termine:

   -	Freitag, 05.12.2025 - 11:00 bis 16:00 Uhr
   -	Samstag, 06.12.2025 - 13:00 bis 17:00 Uhr
   -	Dienstag, 09.12.2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr
   -	Freitag, 12.12.2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr
   -	Montag, 15.12.2025 - 11:00 bis 17:00 Uhr
   -	Mittwoch, 17.12.2025 - 11:00 bis 14:00 Uhr
   -	Donnerstag, 18.12.2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr

Hinweis: Aus unvorhersehbaren Gründen kann es kurzfristig zu Terminverschiebungen kommen. Die Polizei Oldenburg wird in einem solchen Fall rechtzeitig darüber informieren.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 09:27

    POL-OL: Raubüberfall im Bereich der Kleinen EWE Arena - Zeugen gesucht

    Oldenburg (ots) - Breits am 28.11. kam es im Bereich der Kleinen EWE Arena zu einem Raubüberfall zum Nachteil eines jugendlichen Opfers. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Opfer gegen 20:45 Uhr von zwei bislang unbekannten jungen Männern angesprochen. Die Täter drückten das Opfer zu Boden, hielten es fest und durchsuchten es. Aus der ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:01

    POL-OL: Körperverletzung in Linienbus

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Mittag kam es in einem Linienbus am Lappan zu einer Körperverletzung. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Nach bisherigen Erkenntnissen war gegen 14 Uhr eine 41-jährige Frau aus Oldenburg in dem Bus aufgefallen, da sie laut Musik hörte. Die Busfahrerin hatte die Frau bereits am Bahnhofsvorplatz angesprochen und aufgefordert, die Musik abzustellen, da sich andere Fahrgäste ...

    mehr
  • 02.12.2025 – 14:35

    POL-OL: Ermittlungen nach Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Autobahn

    Oldenburg (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 17:00 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Ford ein, der mit auffälliger Fahrweise auf der Stadtautobahn unterwegs war. Nach Angaben von Zeugen fuhr das Fahrzeug an der Anschlussstelle Eversten auf die A28 in Fahrtrichtung Norden auf. Auf der Autobahn soll der Ford mit einer geschätzten Geschwindigkeit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren