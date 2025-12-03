Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Präventionsteam informiert auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt

Oldenburg (ots)

Das Präventionsteam der Polizei Oldenburg ist in diesem Jahr an mehreren Terminen mit Beratungs- und Informationsangeboten auf dem Oldenburger Weihnachtsmarkt vertreten.

Ziel ist es, Besucherinnen und Besucher für sicherheitsrelevante Themen zu sensibilisieren. Im Fokus stehen insbesondere die Prävention von Taschendiebstahl sowie Hinweise zur besseren Sichtbarkeit im Straßenverkehr in der dunklen Jahreszeit. Vor Ort gibt es praktische Tipps, Informationsmaterial und die Möglichkeit, individuelle Fragen zu stellen.

Der genaue Standort im Bereich des Weihnachtsmarktes wird - je nach Witterung - angepasst.

Geplante Termine:

- Freitag, 05.12.2025 - 11:00 bis 16:00 Uhr

- Samstag, 06.12.2025 - 13:00 bis 17:00 Uhr

- Dienstag, 09.12.2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr

- Freitag, 12.12.2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr

- Montag, 15.12.2025 - 11:00 bis 17:00 Uhr

- Mittwoch, 17.12.2025 - 11:00 bis 14:00 Uhr

- Donnerstag, 18.12.2025 - 11:00 bis 15:00 Uhr

Hinweis: Aus unvorhersehbaren Gründen kann es kurzfristig zu Terminverschiebungen kommen. Die Polizei Oldenburg wird in einem solchen Fall rechtzeitig darüber informieren.

