Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Ermittlungen nach Gefährdung des Straßenverkehrs auf der Autobahn

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Tag, gegen 17:00 Uhr, gingen bei der Polizei mehrere Meldungen über einen Ford ein, der mit auffälliger Fahrweise auf der Stadtautobahn unterwegs war.

Nach Angaben von Zeugen fuhr das Fahrzeug an der Anschlussstelle Eversten auf die A28 in Fahrtrichtung Norden auf. Auf der Autobahn soll der Ford mit einer geschätzten Geschwindigkeit von lediglich etwa 40 km/h gefahren und dabei mehrfach auf die jeweils andere Fahrspur geraten sein. Zeugenaussagen zufolge kam es hierdurch zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen mit anderen Verkehrsteilnehmern.

An der Anschlussstelle Bürgerfelde verließ der Ford die Autobahn. Kurze Zeit später konnte das Fahrzeug auf einem Supermarktparkplatz im Nahbereich durch die Polizei angetroffen und kontrolliert werden. Bei dem 82-jährigen Fahrer stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Zudem bestanden Zweifel an seiner Fahrtauglichkeit. Daraufhin wurde eine Blutprobenentnahme veranlasst. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Führerschein des Mannes beschlagnahmt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

Gegen den 82-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.(1436290)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell