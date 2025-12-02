Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Polizei bittet um Hinweise zur Identifizierung eines Unbekannten

Oldenburg (ots)

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Identifizierung einer bislang unbekannten Person.

Im Zuge der Auswertung eines sichergestellten Datenträgers konnten Ermittler ein Lichtbild sicherstellen, das den unbekannten Mann zeigt. Das Foto wurde offenbar in einem Laubwald aufgenommen. Bisherige Ermittlungen führten nicht zu einer Identifizierung des Unbekannten.

Hinweise aus der Bevölkerung könnten daher sowohl zur Identifizierung des Mannes als auch zur Aufklärung der Umstände seines mutmaßlichen Todes beitragen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass der Unbekannte im In- oder Ausland Opfer eines Verbrechens wurde.

Nach aktuellem Ermittlungsstand ist lediglich bekannt, dass die Aufnahme im Jahr 2021 oder früher entstanden sein dürfte. Weder der genaue Aufnahmeort noch der Zeitpunkt der Aufnahme lassen sich derzeit näher bestimmen.

Die Polizei bittet daher Zeugen, die den Mann erkennen oder Hinweise zu seiner Identität geben können, sich zu melden.

Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Rufnummer 0441-7904115 entgegen. (1043653)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell