POL-OL: +++ Apen
Augustfehn: Einbrüche in Einfamilienhäuser, Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 27.11.2025, kam es im Apener Ortsteil Augustfehn zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Am späten Vormittag gelang es der bislang unbekannten Täterschaft, nacheinander zwei Objekte anzugehen und auf deren Hauseingangstüren gewaltsam einzuwirken. Während in einem Haus die Räume durchwühlt wurden und Diebesgut in Form von Schmuck und Bargeld erlangt werden konnte, wurde der Täter bei der anderen Tatausübung von den Hausbewohnern überrascht. Ihm gelang die Flucht.

Die Westersteder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den Wohngebieten rund um die Lessingstraße, Schillerstraße, Hauptstraße, Schweriner Straße, verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge festgestellt haben, ihre Hinweise unter 04488-8330 oder bei der Polizeistation Augustfehn mitzuteilen. (1418952, 1419051)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
PHK Brandt
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

