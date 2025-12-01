Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Apen

Augustfehn: Einbrüche in Einfamilienhäuser, Zeugenaufruf +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, 27.11.2025, kam es im Apener Ortsteil Augustfehn zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Am späten Vormittag gelang es der bislang unbekannten Täterschaft, nacheinander zwei Objekte anzugehen und auf deren Hauseingangstüren gewaltsam einzuwirken. Während in einem Haus die Räume durchwühlt wurden und Diebesgut in Form von Schmuck und Bargeld erlangt werden konnte, wurde der Täter bei der anderen Tatausübung von den Hausbewohnern überrascht. Ihm gelang die Flucht.

Die Westersteder Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die in den Wohngebieten rund um die Lessingstraße, Schillerstraße, Hauptstraße, Schweriner Straße, verdächtige Personen und / oder Fahrzeuge festgestellt haben, ihre Hinweise unter 04488-8330 oder bei der Polizeistation Augustfehn mitzuteilen. (1418952, 1419051)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell