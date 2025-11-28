PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Westerstede: Beleuchtungskontrolle von Fahrrädern

Oldenburg (ots)

In der vergangenen Woche wurde durch die Polizei an den weiterführenden Schulen in Westerstede und Augustfehn umfangreiche Beleuchtungskontrollen an den Fahrrädern der Schüler und Schülerinnen durchgeführt.

Nahezu 200 Räder wurden kontrolliert. Bei über 25 Fahrrädern wurden Mängel an der Beleuchtung festgestellt: Entweder war ein Vorder- oder Rücklicht defekt oder ein vorhandenes "Stecklicht" war nicht funktionstüchtig.

Statt bei den SchülerInnen ein Verwarngeld in Höhe von 20 Euro zu fordern, wurden vor Ort Mängelmeldungen gefertigt und an die Fahrradfahrenden ausgehändigt. Damit wurde Ihnen die Möglichkeit eingeräumt, die Mängel an ihren Fahrrädern zu beseitigen bzw. beheben zu lassen und anschließend das Rad bei der Polizei in Westerstede oder Apen vorzuführen.

Nur wer die vorgegebene Frist zum Vorzeigen des funktionsfähigen Fahrrades versäumt hat, muss nun mit einem Schreiben vom Landkreis und einem Verwarngeld rechnen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, wie wichtig es ist, dass die Beleuchtung an den Zweirädern gerade in der nassen und dunklen Jahreszeit einwandfrei funktioniert. Schließlich geht es nicht nur darum, selbst besser zu sehen, sondern vor allem von anderen Verkehrsteilnehmern eher gesehen und wahrgenommen zu werden, um Verkehrsunfälle zu vermeiden.

Auch das Tragen von heller Kleidung sowie Sicherheitswesten erhöht die Sichtbarkeit. Eine gemeinsame Verteilaktion von Sicherheitswesten mit dem Logo "Sicher unterwegs im Landkreis Ammerland" durch den Landkreis Ammerland, der Verkehrswacht Ammerland und der Polizei wird es auf den Wochenmärkten im Landkreis Ammerland in diesem Herbst / Winter nicht geben. Restbestände aus dem Vorjahr sind ab sofort auf den Polizeidienststellen im Landkreis Ammerland und im Kreishaus kostenlos erhältlich.

Kommen Sie gut durch die dunkle Jahreszeit! Ihre Polizei Westerstede

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

