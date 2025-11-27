Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus am Rüschenweg

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Rüschenweg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1413795)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell