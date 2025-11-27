PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Einfamilienhaus am Rüschenweg

Oldenburg (ots)

Am Mittwoch, zwischen 09:00 und 12:00 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Rüschenweg eingebrochen.

Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Unbekannten ein Fenster auf und verschafften sich so Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden mehrere Räume durchsucht.

Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch unbekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1413795)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 26.11.2025 – 15:05

    POL-OL: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Oldenburger Landstraße

    Oldenburg (ots) - In den heutigen Mittagsstunden kam es auf der Oldenburger Landstraße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 22-jähriger Mann aus der Gemeinde Wiefelstede tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen war der junge Fahrer mit seinem Renault in Richtung Spohle unterwegs. Gegen 12:30 Uhr kam er in Höhe der Einmündung Alter Damm aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 10:25

    POL-OL: Einbruch in Sportanlage Am Heidbrook

    Oldenburg (ots) - n der Nacht von Montag auf Dienstag kam es zwischen 0:00 und 2:00 Uhr zu einem Einbruch auf dem Gelände eines Sportvereins Am Heidbrook. Unbekannte Täter hebelten zunächst ein Zugangstor auf. Im weiteren Verlauf verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu einem Imbisswagen sowie zu einem Vereinsheim. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter eine geringe Menge Bargeld. Ob weiteres Diebesgut ...

    mehr
  • 26.11.2025 – 05:11

    POL-OL: +++ Westerstede: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei +++

    Oldenburg (ots) - Am Montagabend, 24.11.2025, wurden Beamte der Polizei Westerstede auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kuhlenstraße unterwegs war. Als der Fahrer gegen 18:00 Uhr in der Straße "Am Brookwehr" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, gab er jedoch Gas und entzog sich der Kontrolle. Im Rahmen der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren