Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Rollerfahrer flüchtet vor der Polizei +++

Oldenburg (ots)

Am Montagabend, 24.11.2025, wurden Beamte der Polizei Westerstede auf einen Rollerfahrer aufmerksam, der mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Kuhlenstraße unterwegs war. Als der Fahrer gegen 18:00 Uhr in der Straße "Am Brookwehr" einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, gab er jedoch Gas und entzog sich der Kontrolle.

Im Rahmen der Verfolgung kam es auf dem Gelände eines Westersteder Autohauses an der Ammerlandallee zu einer gefährlichen Situation als ein Passant zur Seite springen musste, um nicht von dem Fahrzeug erfasst zu werden. Zudem touchierte der Fahrer hier einen zum Verkauf abgestellten Pkw an der vorderen Stoßstange.

Dem Fahrer gelang zunächst die weitere Flucht, jedoch war er am Ende zu übermütig als er versuchte, ein dichtbewachsenes Gebüsch abseits der Ammerlandallee zu durchqueren. Hier verließen dem Roller die Motorkräfte, so dass der Fahrer fußläufig flüchten musste, aber nach kurzer Verfolgung schlussendlich gestellt werden konnte.

Dem 20-jährigen Westersteder erwartet nun ein umfangreiches Strafverfahren: Neben der Teilnahme an einem Kraftfahrzeugrennen mit Gefährdung eines Unbeteiligten sowie der Verkehrsunfallflucht, ist er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, das Kleinkraftrad war nicht versichert und hierfür wurden bislang auch keine Kraftfahrzeugsteuern abgeführt. Darüber hinaus wird er sich um die Kosten rund um den beschädigten Pkw kümmern müssen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell