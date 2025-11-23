Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Trunkenheitsfahrten in einer Nacht - Polizei Oldenburg stoppt alkoholisierte E-Scooter-Fahrer

Oldenburg (ots)

Oldenburg. In der Nacht von Samstag auf Sonntag hat die Polizeiinspektion Oldenburg zwei alkoholisierte Verkehrsteilnehmer aus dem Verkehr gezogen. In beiden Fällen wurden Blutentnahmen angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 01:37 Uhr auf der Ofener Straße. Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte dort einen 18-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Wardenburg. Ein Atemalkoholtest ergab 1,70 Promille. Der junge Mann musste die Beamten zur Blutentnahme begleiten.

Gegen 02:40 Uhr stoppten Einsatzkräfte in der Nadorster Straße einen 20-jährigen E-Scooter-Fahrer aus Oldenburg. Ein Atemalkoholtest zeigte 0,99 Promille an. Zudem ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Auch hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt untersagt.

Die Polizei weist erneut darauf hin, dass das Führen eines E-Scooters unter Alkohol- oder Drogeneinfluss nicht nur strafbar bzw. vorwerfbar ist, sondern auch ein erhebliches Unfallrisiko für alle Verkehrsteilnehmer darstellt.

