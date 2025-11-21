Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere Fälle illegaler Entsorgung - Polizei bittet um Hinweise

Oldenburg (ots)

Gleich drei Fälle des illegalen Entsorgens von gefährlichen Abfällen beschäftigen derzeit die Polizei Oldenburg. In allen Fällen wurden etwa zehn 30-Liter-Kanister an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet abgelegt. Die Polizei ermittelt und sucht nach den Verursachern.

Der erste Fall wurde am 14.11. im Landschaftsschutzgebiet am Schellsteder Weg entdeckt. Nur wenige Tage später, am 17.11., fanden Zeugen im Landschaftsschutzgebiet am Bornhorster See erneut abgestellte Kanister. Der dritte Vorfall ereignete sich schließlich am gestrigen Tag auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Hochheider Weg, wo ebenfalls eine größere Anzahl der Behälter aufgefunden wurde.

Bei den Kanistern handelt es sich ursprünglich um Behälter, die mit Natronlauge befüllt waren. Zwischenzeitlich wurden sie jedoch allesamt mit einem Lösungsmittel für Farben neu befüllt. Zwar kam es in keinem der Fälle zum Austritt der Flüssigkeit, dennoch bestand eine Gefahr für Mensch und Umwelt. Die Kanister wurden allesamt durch eine Fachfirma geborgen.

Nach bisherigen Erkenntnissen müssen die Kanister mit einem größeren Fahrzeug transportiert worden sein. Die Polizei bittet daher Zeugen, die in den genannten Bereichen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Oldenburg unter der Telefonnummer 0441 / 790-4115 entgegen.

In allen Fällen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Umgangs mit gefährlichen Abfällen eingeleitet. (1387429)

