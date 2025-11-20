Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Apen+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 20.11.2025 gegen 06:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen im Bereich der Stahlwerkstraße 200 in 26689 Apen/Augustfehn. Ein 21-jähriger Uplengener Autofahrer und ein 45-jähriger Westersteder befuhren die Stahlwerkstraße jeweils in entgegengesetzter Richtung mit ihren Fahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die Fahrzeugführer auf Höhe der o.g. Hausnummer. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und trafen den PKW einer nachfolgenden 19-Jährigen Aperin. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und die Fahrzeuginsassen verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Aufräum- und Ermittlungsarbeiten wurde die Stahlwerkstraße über mehrere Stunden gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04488/8330 zu melden.(1387721)

