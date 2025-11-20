PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach schwerem Verkehrsunfall in Apen+++

Oldenburg (ots)

Am Donnerstag, den 20.11.2025 gegen 06:55 Uhr kam es zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf verletzten Personen im Bereich der Stahlwerkstraße 200 in 26689 Apen/Augustfehn. Ein 21-jähriger Uplengener Autofahrer und ein 45-jähriger Westersteder befuhren die Stahlwerkstraße jeweils in entgegengesetzter Richtung mit ihren Fahrzeugen. Aus bislang unbekannter Ursache kollidierten die Fahrzeugführer auf Höhe der o.g. Hausnummer. Die Fahrzeuge gerieten ins Schleudern und trafen den PKW einer nachfolgenden 19-Jährigen Aperin. Alle drei Fahrzeuge wurden stark beschädigt und die Fahrzeuginsassen verletzt in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Für die Aufräum- und Ermittlungsarbeiten wurde die Stahlwerkstraße über mehrere Stunden gesperrt. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter 04488/8330 zu melden.(1387721)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Westerstede
Telefon: +49(0)4488/833-115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

  • 20.11.2025 – 11:13

    POL-OL: Raubüberfall auf Großhandelsmitarbeiter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Oldenburg (ots) - Nach einem Raubüberfall auf einen Mitarbeiter eines Großhandels am Samstagabend bittet die Polizei Westerstede um Hinweise aus der Bevölkerung. Am Samstag, den 15.11.2025, gegen 20:15 Uhr wurde der Mann an seiner Wohnanschrift in Apen überfallen. Er hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz neben einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße abgestellt, ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 17:20

    POL-OL: Sprengung einer Weltkriegsgranate in Bad Zwischenahn (OT Ohrwege)

    Oldenburg (ots) - Am 19.11.2025 musste eine Weltkriegsgranate auf dem Gelände einer Baumschule im Kiefernweg durch den Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt werden. Die Granate war zuvor bei Arbeiten im Erdreich entdeckt worden. Zu diesem Zweck wurden die Anwohner im Umkreis von 300 Metern ab 13:30 Uhr durch Polizei und Ordnungsamt evakuiert und die ...

    mehr
  • 19.11.2025 – 16:02

    POL-OL: +++ Westerstede: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall auf der Ammerlandallee +++

    Oldenburg (ots) - Am 19.11. kommt es gegen 12:05 Uhr an der Kreuzung Ammerlandallee / Westersteder Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Fahrzeugen. Eine 72-jährige Frau aus Apen befährt zu diesem Zeitpunkt die Ammerlandallee in Richtung Apen und möchte die Kreuzung geradeaus überqueren. In diesem Moment quert eine von links aus Richtung Ocholt ...

    mehr
