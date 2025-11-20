Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Raubüberfall auf Großhandelsmitarbeiter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Oldenburg (ots)

Nach einem Raubüberfall auf einen Mitarbeiter eines Großhandels am Samstagabend bittet die Polizei Westerstede um Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Samstag, den 15.11.2025, gegen 20:15 Uhr wurde der Mann an seiner Wohnanschrift in Apen überfallen. Er hatte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz neben einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße abgestellt, als sich ihm von hinten vier bislang unbekannte Täter näherten. Unter Anwendung von Gewalt entwendeten sie ihm eine größere Menge Bargeld aus seiner Hosentasche und flüchteten anschließend in Richtung Hauptstraße, möglicherweise weiter in die gegenüberliegende Eschstraße.

Laut Angaben des Opfers handelte es sich um vier männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild. Einer der Täter soll etwa 190 cm groß gewesen sein, die drei weiteren jeweils etwa 170 cm. Hinweise zur Bekleidung liegen nicht vor.

Zeugen, die am 15.11.2025 im Bereich der Hauptstraße in Apen verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 04488-8330 bei der Polizei in Westerstede zu melden.

