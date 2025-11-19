PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Wohnungseinbruchdiebstahl in Wiefelstede

Oldenburg (ots)

Bereits am Freitag, den 14.11.2025, kam es in den Nachmittag- oder Abendstunden zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl in der Kantstraße. Das Wohnhaus wurde nach Schmuck und Bargeld durchsucht. Anwohner werden in diesem Fall wieder konkret gebeten, etwaig vorhandene Videoüberwachungsaufnahmen auf unbekannte Personen zu überprüfen, die sich am 14.11.2025 auf privaten Grundstücken bewegt haben. Hinweise nimmt die Polizei in Bad Zwischenahn unter der Telefonnummer 04403/927-115 entgegen (Az. 1365847).

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
PK Bad Zwischenahn
Telefon: +49(0)4403/927 115
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
