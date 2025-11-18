PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Discounter

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es in einem Discounter an der Donnerschweer Straße zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Tatverdächtige sich renitent verhielt und mehrfach versuchte zu flüchten.

Ein Mitarbeiter des Marktes hatte gegen 19:30 Uhr den Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere alkoholische Getränke in seine Tasche steckte und anschließend den Kassenbereich passieren wollte, ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den Tatverdächtigen ansprach, reagierte dieser nicht und versuchte den Markt zu verlassen. Der Mitarbeiter hielt den Mann daraufhin fest, woraufhin dieser sich immer wieder losriss.

Ein weiterer Zeuge, der auf die Situation aufmerksam geworden war, kam hinzu und unterstützte den Mitarbeiter. Erst nach mehreren weiteren Fluchtversuchen beruhigte sich der 38-jährige Tatverdächtige, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte die Personalien des Mannes auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Das Diebesgut konnte an den Markt wieder ausgehändigt werden, der 38-Jährige erhielt ein Hausverbot.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 17.11.2025 – 10:46

    POL-OL: Mehrere Einbrüche am Wochenende

    Oldenburg (ots) - In Oldenburg kam es am vergangenen Wochenende zu mehreren Einbrüchen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen unbekannte Täter zwischen 23:30 Uhr und 10:00 Uhr in einen Gastronomiebetrieb in der Straße Stau ein. Dabei wurde eine Scheibe eingeschlagen und die Räumlichkeiten gründlich durchsucht. Es wurde eine geringe Menge Bargeld entwendet. Auch in ...

    mehr
  • 17.11.2025 – 09:46

    POL-OL: Schwerer Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße

    Oldenburg (ots) - Am Samstag (15. November 2025) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der Donnerschweer Straße in Höhe der Taastruper Straße. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr gegen 14:20 Uhr ein 46-jähriger Fahrer eines Linienbusses die Donnerschweer Straße stadteinwärts. Im Bereich der späteren Unfallörtlichkeit befand sich ein 22-jähriger Mann gemeinsam mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren