Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Räuberischer Diebstahl in Discounter

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es in einem Discounter an der Donnerschweer Straße zu einem Ladendiebstahl, bei dem der Tatverdächtige sich renitent verhielt und mehrfach versuchte zu flüchten.

Ein Mitarbeiter des Marktes hatte gegen 19:30 Uhr den Mann dabei beobachtet, wie dieser mehrere alkoholische Getränke in seine Tasche steckte und anschließend den Kassenbereich passieren wollte, ohne zu bezahlen. Als der Mitarbeiter den Tatverdächtigen ansprach, reagierte dieser nicht und versuchte den Markt zu verlassen. Der Mitarbeiter hielt den Mann daraufhin fest, woraufhin dieser sich immer wieder losriss.

Ein weiterer Zeuge, der auf die Situation aufmerksam geworden war, kam hinzu und unterstützte den Mitarbeiter. Erst nach mehreren weiteren Fluchtversuchen beruhigte sich der 38-jährige Tatverdächtige, bis die alarmierten Polizeibeamten eintrafen.

Vor Ort nahmen die Einsatzkräfte die Personalien des Mannes auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls ein. Das Diebesgut konnte an den Markt wieder ausgehändigt werden, der 38-Jährige erhielt ein Hausverbot.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell