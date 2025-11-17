Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede: Verkehrsunfallflucht

Elfjähriges Mädchen leicht verletzt +++

Oldenburg (ots)

Am 17.11.2025, gegen 16.50 Uhr, kommt es in 26655 Westerstede in der Straße Am Esch, in Höhe der Ausfahrt des Famila Parkplatzes zu einem Verkehrsunfall. Ein elfjähriges Mädchen befährt den Radweg auf ihrem Fahrrad. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem Automobil, welches zu dieser Zeit den Parkplatz verlassen hat und in die Straße "Am Esch" eingefahren ist. Infolge des Zusammenstoßes stürzt das Mädchen zu Boden und verletzt sich am Bein. Die Fahrzeugführerin entfernte sich daraufhin unerlaubt vom Unfallort.

Wer kann Hinweise geben?

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell