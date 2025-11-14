PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall auf der A28 Richtung Bremen - Transporter fährt durch Rettungsgasse

Oldenburg (ots)

In den frühen Morgenstunden kam es heute auf der A28 in Fahrtrichtung Bremen zu einem Verkehrsunfall. In der Folge musste die A28 ab der Anschlussstelle Osternburg-Ost voll gesperrt werden, wodurch es zu einem erheblichen Rückstau kam.

Gegen 11:40 Uhr befuhr ein 23-jähriger Mann aus Wilhelmshaven mit einem weißen Transporter die A28 in Richtung Bremen. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr der Fahrer verbotswidrig durch die gebildete Rettungsgasse und touchierte dabei nach Zeugenaussagen mit hoher Geschwindigkeit mindestens vier Fahrzeuge. Kurz vor der Anschlussstelle Osternburg prallte der Transporter schließlich gegen einen Ford Transit, sodass die Fahrt endete.

Derzeit wird der Unfall von der Autobahnpolizei aufgenommen. Hierdurch kommt es weiterhin zu erheblichen Verkehrsbehinderungen auf der A28.

Die Ermittlungen, insbesondere gegen den 23-jährigen Fahrer, dauern an. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnummer 04402-9330 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

