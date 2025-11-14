Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Reifengeschäft an der Nadorster Straße

Oldenburg (ots)

In der Nacht zum heutigen Freitag kam es zu einem Einbruch in ein Reifengeschäft an der Nadorster Straße in Oldenburg.

Ein Zeuge meldete gegen 01:30 Uhr eine eingeschlagene Scheibe am Gebäude und konnte eine Person flüchten sehen. Der Meldende verständigte umgehend die Polizei.

Die alarmierten Beamten durchsuchten das Geschäft, konnten jedoch keine Person mehr antreffen. Auch eine Fahndung im Nahbereich verlief ohne Ergebnis.

Nach ersten Erkenntnissen drang ein unbekannter Täter durch das beschädigte Fenster in das Gebäude ein und entwendete eine geringe Menge Bargeld. Durch den Zeugen konnte dieser nicht weiter beschrieben werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1361294)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell