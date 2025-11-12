PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Zwei Einbrüche in Oldenburg - Polizei ermittelt

Oldenburg (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es in Oldenburg zu zwei Einbrüchen.

Im ersten Fall drangen bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude am Anfang der Donnerschweer Straße ein. Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen wurde ein Fenster aufgehebelt und mehrere Büroräume durchsucht. Ob und was entwendet wurde, steht derzeit noch nicht fest.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in einer Kleingartenparzelle an der Straße Im Bahnwinkel. Dort verschafften sich Unbekannte Zutritt zu zwei Lauben und entwendeten unter anderem ein Stromaggregat sowie diverses Werkzeug.

Die Polizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441 - 7904115 zu melden.(1350854)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

