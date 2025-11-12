Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit anschließender Unfallflucht

Oldenburg (ots)

Am gestrigen Abend kam es im Bereich Carl-Friedrich-Gauß-Straße / Bahnhofsallee zu einem Verkehrsunfall. Die Unfallverursacherin konnte nach kurzer Flucht gestellt werden und stand unter Alkoholeinfluss.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr gegen 20:40 Uhr eine 40-jährige Fahrerin eines Audi die Carl-Friedrich-Gauß-Straße in Richtung Bahnhofsallee. Beim Abbiegen nach links in die Bahnhofsallee missachtete sie die Vorfahrt einer 21-jährigen BMW-Fahrerin, welche die Bahnhofsallee stadtauswärts befuhr. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Anstatt an der Unfallstelle zu verbleiben, setzte die 40-Jährige ihre Fahrt fort. Mehrere Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, nahmen in ihrem Auto die Verfolgung auf und machten durch wiederholte Lichthupe auf sich aufmerksam. Daraufhin hielt die Audi-Fahrerin an.

Die verständigten Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch bei der 40-jährigen Autofahrerin fest. Eine Blutprobenentnahme wurde hierauf angeordnet. Gegen die Frau wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet.

Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf rund 6.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.(1349470)

