Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Versuchter Einbruch in Apotheke - Täter flüchtig

Oldenburg (ots)

Am heutigen Morgen kam es in einer Apotheke an der Nadorster Straße zu einem versuchten Einbruch. Der bisher unbekannte Täter konnte flüchten.

Gegen 07:10 Uhr befand sich eine Angestellte im hinteren Bereich des Geschäfts, als sie ein verdächtiges Geräusch aus dem Verkaufsbereich wahrnahm. Beim Nachsehen entdeckte sie einen Mann, der sich im Bereich der Kassen aufhielt. Als sie ihn ansprach, flüchtete der Unbekannte sofort.

Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte der Täter mutmaßlich über ein auf Kipp stehendes Fenster in die Apotheke. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts.

Bei dem Mann handelt es sich um eine etwa 170 cm große, schlanke Person mit hagerem, eckigem Gesicht und ausgeprägten Wangenknochen. Er trug eine dunkelblaue Outdoorjacke sowie eine dunkle, weit geschnittene Hose. Die Fluchtrichtung ist unbekannt.

Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0441-7904115 zu melden.(1345360)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell